Kastamonu ve Çankırı'da seçimlerin iptal edildiği mahalle ve köylerde sandık başına gidildi

Kastamonu ve Çankırı'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde çeşitli nedenlerle seçimin iptal olduğu mahalle ve köylerde vatandaşlar sandık başına gitti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Kastamonu'da merkez ve Taşköprü ilçesinde üçer, Cide ilçesinde ise 1 köyde muhtarlık, Taşköprü'de bir köyde de ihtiyar heyeti seçimi iptal edildi.

Vatandaşlar, Taşköprü ilçesinde İmamoğlu, Yavuç ve Bekirli, merkeze bağlı Kuzyaka, Yenikavak ve Duruçay, Cide ilçesinde ise Kazanlı köylerinde muhtarlık, Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyünde ise ihtiyar heyeti seçmek için sandık başına gitti.

Kent merkezine bağlı Yenikavak köyünde köy camisinin altındaki alana kurulan sandıkta oy verme işlemi sürüyor. Yenikavak köyü muhtar adayı Mustafa Bağıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinde 111 seçmenin olduğunu söyledi. Yerel seçimlerde köylerinde bir farkla seçimin kazanıldığını söyleyen Bağıran, "Yeşilkart ile oy kullanıldığı için seçim iptal oldu. Bir farkla yeni muhtar adayı kazanmıştı. Önceki dönem muhtarımız 'yeşilkart geçerli değil' diye şikayette bulundu. Seçim Kurulu tarafından seçim iptal edildi. O yüzden seçim tekrarlandı. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Huzur neşe içinde seçimimizi yapıyoruz." dedi.