Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu ve Çankırı'da seçimlerin iptal edildiği mahalle ve köylerde sandık başına gidildi

        Kastamonu ve Çankırı'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde çeşitli nedenlerle seçimin iptal olduğu mahalle ve köylerde vatandaşlar sandık başına gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 14:49 Güncelleme: 02.06.2024 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu ve Çankırı'da seçimlerin iptal edildiği mahalle ve köylerde sandık başına gidildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu ve Çankırı'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde çeşitli nedenlerle seçimin iptal olduğu mahalle ve köylerde vatandaşlar sandık başına gitti.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Kastamonu'da merkez ve Taşköprü ilçesinde üçer, Cide ilçesinde ise 1 köyde muhtarlık, Taşköprü'de bir köyde de ihtiyar heyeti seçimi iptal edildi.

        Vatandaşlar, Taşköprü ilçesinde İmamoğlu, Yavuç ve Bekirli, merkeze bağlı Kuzyaka, Yenikavak ve Duruçay, Cide ilçesinde ise Kazanlı köylerinde muhtarlık, Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyünde ise ihtiyar heyeti seçmek için sandık başına gitti.

        Kent merkezine bağlı Yenikavak köyünde köy camisinin altındaki alana kurulan sandıkta oy verme işlemi sürüyor.

        Yenikavak köyü muhtar adayı Mustafa Bağıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinde 111 seçmenin olduğunu söyledi.

        Yerel seçimlerde köylerinde bir farkla seçimin kazanıldığını söyleyen Bağıran, "Yeşilkart ile oy kullanıldığı için seçim iptal oldu. Bir farkla yeni muhtar adayı kazanmıştı. Önceki dönem muhtarımız 'yeşilkart geçerli değil' diye şikayette bulundu. Seçim Kurulu tarafından seçim iptal edildi. O yüzden seçim tekrarlandı. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Huzur neşe içinde seçimimizi yapıyoruz." dedi.

        - Çankırı

        Çankırı'da da çeşitli nedenlerle seçimin iptal olduğu merkeze bağlı Mimar Sinan Mahallesi, Çerkeş Hacılar ve Taşanlar köyü, Eldivan Hisarcıkkayı köyünde muhtarlık seçimi için oy verme işlemi sürerken, Ilgaz Aşıklar köyünde de ihtiyar heyeti seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

        Mahalle ve köylerde kurulan sandıklarda vatandaşların oy verme işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        Uçaktan Mourinho paylaşımı!
        Uçaktan Mourinho paylaşımı!
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        "Âşık olmak istiyorum"
        "Âşık olmak istiyorum"
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Son bir yılda acı bilanço: Scooterler ölüme davetiye çıkartıyor
        Son bir yılda acı bilanço: Scooterler ölüme davetiye çıkartıyor
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarına videolu uyarı
        Kastamonu'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarına videolu uyarı
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi ö...
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi ö...
        Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2'si ağır 5 kişi yara...
        Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2'si ağır 5 kişi yara...
        Kastamonu'da kaybolan kadını jandarma buldu
        Kastamonu'da kaybolan kadını jandarma buldu
        Çeltik tarlalarına dolan su ilkbahar aylarında köyü yarımadaya dönüştürüyor
        Çeltik tarlalarına dolan su ilkbahar aylarında köyü yarımadaya dönüştürüyor
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı