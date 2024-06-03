Kastamonu'da 7 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kastamonu'da 7 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Kastamonu'da 7 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, "dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve borçlunun ödeme şartını ihlal" suçlarından hakkında 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan C.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.
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