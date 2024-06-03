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        Kastamonu'da 7 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da 7 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 14:08 Güncelleme: 03.06.2024 - 14:08
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        Kastamonu'da 7 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da 7 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, "dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve borçlunun ödeme şartını ihlal" suçlarından hakkında 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan C.K. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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