Kastamonu Üniversitesi mezuniyet töreninde Filistin'i unutmadı

Kastamonu Üniversitesinden 2023-2024 akademik yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Emin Baydil Stadyumu'nda düzenlenen törende öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı.

Öğrenciler kendi bölümleriyle ilgili pankartların yanında "Filistin bu sene mezun veremedi, dünya sınıfta kaldı", "Bütün çocukları öldürseniz de elbet bir Musa sağ kalacak" yazılı pankartlar da taşıdı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, programda yaptığı konuşmada, mezuniyetin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Öğrencileri Filistin'e yönelik duyarlılıklarından dolayı tebrik eden Dallı, "Öğrencilerimizin, üniversitemizin Gazze'deki zulme gösterdiği duyarlılıktan dolayı ben de kendilerini şükranlarımı ifade ediyor, oradaki zulmün bir an önce sona ermesini, artık oradaki kadınların, çocukların herkesin bu zulümden kurtularak hayatın normale dönmesini bütün kalbimle Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." dedi. Kastamonu'nun tarihteki önemine dikkati çeken Dallı, öğrencileri 9-12 Haziran'da İnebolu-Kastamonu güzergahında düzenlenecek İstiklal Yolu yürüyüşüne davet etti.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise Kastamonu'nun kadim bir eğitim şehri olduğunu söyledi. Üniversitenin son dönemde dünya sıralamasında hızla yükseldiğini ifade eden Ekmekci, "Üniversitemizin akademik kadro, mekan, donatı ve yayın olarak büyümesi, güçlenmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye yüzyılı yolculuğunun en kıymetli rotalarından biri gençlik. Türkiye yüzyılının siz gençlerimizin omuz ve bilinçlerinde yükseleceğinden şüphe duymuyorum. Mezuniyetiniz kutlu olsun." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da 2006 yılında kurulan üniversitenin önemli başarılara imza attığını söyledi. - "Gazze'de de üniversiteler vardı" İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ile ilgili de konuşan Topal, şunları söyledi: "Maalesef Gazze bu yıl mezun vermedi. Veremedi. Çünkü bütün insanlık sınıfta kaldı. Bir milletin geleceği olan gençlerini yetiştirdiği en kıymetli eğitim kurumlarından biri olarak elbette Gazze'de de üniversiteler vardı. Yakın zamana dek zor şartlarda kıt imkanlarla oluşturdukları binalarında kampüslerinde özverili hocalarının elinde bilgi hazinesine dönüşen ümit dolu yürekler artık atmıyor. Pırıl pırıl bakan gözler ölüm karanlığına kapandı. Duvarlarında bilginin yankılandığı Gazze Üniversitesi şimdi onu tutan duvarların enkazı altında. Ve aynı enkazın altında hocası ile talebesi, geçmiş ve gelecek, baba ile evlat birlikte yatıyor. Bir milletin hakkı, hukuku, namusu ve geleceği yok ediliyor."

Hiçbir suçu olmayan insanların katledildiğini ifade eden Topal, "Mazlum kardeşlerimizin çektiği acı ve ıstırabı yaşayan insanlar olarak izninizle ve hep birlikte zalimin yüzüne bir kez daha zalim diyebilmek, katil diye haykırmak için de bir olalım diyorum. Susmak, zalimi onaylamak ve cesaretlendirmektir. Bizim ruhumuzun da ölmesi demektir. O halde, ruhumuzun zerreleri adedince mazlumlar için Rabbimizin yardımının bir an önce gelmesi duasını ederken zalimler için de defalarca 'yaşasın cehennem' diye haykırıyoruz." diye konuştu.

- "Sadece dünyaya geldiği için acı çeken masum tüm canlar adına özgür Filistin için tek yüreğiz" Üniversiteyi birincilikle bitiren İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Rüveyda Karaca da "Hiç de uzak olmadığımız coğrafyalarda hayatını kaybeden on binlerce canı ve özellikle savunmasız masum çocukları kimlik üstü bir anlayışla huzurlarınızda anmak istiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde hiç kimsenin gerçekleştirdiği sivil katliamları kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Sadece dünyaya geldiği için acı çeken masum tüm canlar adına özgür Filistin için tek yüreğiz." dedi.