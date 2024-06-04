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        Taşköprü Kaymakamı Özen'den asayiş ekibine başarı belgesi

        TaşköprüKaymakamı Bekir Özen tarafından, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekibine, başarı belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:19 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:19
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        Taşköprü Kaymakamı Özen'den asayiş ekibine başarı belgesi
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        TaşköprüKaymakamı Bekir Özen tarafından, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekibine, başarı belgesi verildi.

        Asayiş ekibi, son dönemde uyuşturucu ile mücadelede gösterdiği üstün performans dolayısıyla başarı belgesi ile ödüllendirildi.

        Kaymakam Bekir Özen, konuşmasında asayiş ekibinin fedakarca yaptığı çalışmaların önemini vurgulayarak, halkın güvenliği için gösterdikleri çabanın takdire değer olduğunu belirtti.

        Özen, belge alan 4 polis memurlarına teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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