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        Kastamonu'da üniversite öğrencilerinin el emeği ürünleri sergilendi

        Kastamonu'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda açılan kurslarda yapılan ürünlerin yer aldığı "Öğrencinin el emeği" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:28 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:28
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        Kastamonu'da üniversite öğrencilerinin el emeği ürünleri sergilendi
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        Kastamonu'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda açılan kurslarda yapılan ürünlerin yer aldığı "Öğrencinin el emeği" sergisi açıldı.

        Saray Hamamı Sergi Salonu'nda açılan sergide, geri dönüşümden yapılmış çantalar, taş baskı, yağlı boya ve örgü gibi birçok ürün yer aldı.

        Açılışa katılan Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sergideki ürünlerin el emeği olduğunu söyledi.

        Sergiden övgüyle bahseden Kılınç, "Çok güzel çalışma, başarılı olmuş. Gençlerimizin hem kendilerini geliştirmeleri açısından hem boş vakitlerini bu şekilde verimli değerlendirmeleri anlamında hem de üretebilme adına ortaya konulmuş olan bu çalışmaları doğrusu bizler de çok önemsiyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bundan sonrasında da bu ve buna benzer çalışmaların bizler her zaman destekçisi olacağız, bu çalışmaların devam etmesini dilerim." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ise Kastamonu Üniversitesinde okuyan ve Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarında kalan öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla kursların açıldığını söyledi.

        Asrak, "Kastamonu genelinde 350 faaliyete 13 bin öğrencimiz katıldı. El sanatları alanında yaptığımız sergimizin bugün burada açılışını yaptık ve geniş bir katılımla öğrencilerimizin eserlerini bugün burada sergiledik. Öğrencilerimize, emek veren usta öğreticilerimize ve tüm yönetim kadrosundaki arkadaşlarımıza, yurt yönetim memurlarımıza, yurt müdürlerimize ve emek verenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Usta öğretici Memnune Kebabçı da derslerin çok verimli geçtiğini ifade ederek, "Güzel işler yaptık. Geri dönüşüm şu an tam da ihtiyacımız olan bir şey. Eski kotlardan çantalar yaptık. Hediye kutuları hazırladık. Kullanılmayan atık maddeleri kullanılır hale getirdik." ifadelerini kullandı.

        Kastamonu Üniversitesi Biyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Eda Nur Algan da boş zamanlarında kursa gittiğini kaydederek, "Kravatlardan renkli bir çanta yapmış oldum. Hüma Hatun KYK Kız Yurdunda el sanatları kursumuz var. Atılmış ürünlerle geri dönüşüm projeleri yaptık. Kurs, boş kalan zamanlarımda hem geri dönüşüme kazandırılması gereken ürünleri değerlendirmeme hem de biraz okulun stresini atmama yardımcı oldu." diye konuştu.

        Sergi 6 Haziran'a kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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