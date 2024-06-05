Küre Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı

Programa Kaymakam Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, HEM Müdürü Ahmet Yazgan, öğretmen, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Küre HEM tarafından düzenlenen programda öğrenciler spor gösterisi sundu, halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi düzenledi.

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