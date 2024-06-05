Küre Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı
Kastamonu'nun Küre ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi düzenledi.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi düzenledi.
Küre HEM tarafından düzenlenen programda öğrenciler spor gösterisi sundu, halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz'ın konuşmasının ardından kursiyerlerin eserlerinin bulunduğu serginin açılışı yapıldı.
Programa Kaymakam Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, HEM Müdürü Ahmet Yazgan, öğretmen, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Sergi, 7 Haziran'a kadar gezilebilecek.
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