Kastamonu'nun Ginolu Limanı ve koyunda öğrencilerle dalgıçlar temizlik yaptı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki Ginolu Limanı ve koyunda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla kıyıdan ve denizden temizlik yapıldı.

Çatalzeytin Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deniz kıyısındaki çöpleri topladı.

Kastamonu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı bünyesindeki DEGAK-30 Özel Tim Dalgıç personeli ve İnebolu Destek Tim personeli de denize dalarak temizlik yaptı.

Denizden 42 torba atık, traktör tekerleği ve evsel atıklar çıkarıldı.

Ginolu Limanı'nda dalgıçların su altı aramasında ise 5 araç lastiği, pazar kasası, sandalye, leğen ve plastik şişeler çıkarıldı.