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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 17:04 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:04
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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Ekipler tarafından tespiti yapılan iki şahsın üstünde ve aracında arama yapıldı.

        Arama sonucu 301 uyuşturucu hap ve 1,60 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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