Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler tarafından tespiti yapılan iki şahsın üstünde ve aracında arama yapıldı.
Arama sonucu 301 uyuşturucu hap ve 1,60 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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