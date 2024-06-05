Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kastamonu'nun Hanönü ilçesini ziyaret etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Partililer tarafından ilçe girişinde karşılanan Erbakan'a çiçek takdim edildi. Hanönü ilçe teşkilatına geçen Erbakan, daha sonra esnafı ziyaret etti.

Erbakan, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinde verdikleri destek dolayısıyla Hanönü halkına teşekkür etti.

Yeniden Refah Partisinin oyunun yüzde 7'ye çıktığını ifade eden Erbakan, "Bir önceki seçimden bu seçime kadar oylarımız yüzde 100'ün üzerinde arttı. Şimdi yapacağımız şey milletimize kapı kapı, ev, ev, şahıs, şahıs giderek inşallah davamızı anlatmak, Yeniden Refah Partimizi, Milli Görüşü anlatmak olacak. Bununla beraber kazanmış olduğumuz 63 belediyede ahlaklı belediyecilik hizmetleriyle de milletimizin gönlüne girmek ve böylece 2028'de Milli Görüşü iktidara taşımak." dedi.