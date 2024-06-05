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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kastamonu'nun Hanönü ilçesini ziyaret etti

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 21:34 Güncelleme: 05.06.2024 - 21:34
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kastamonu'nun Hanönü ilçesini ziyaret etti
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Partililer tarafından ilçe girişinde karşılanan Erbakan'a çiçek takdim edildi. Hanönü ilçe teşkilatına geçen Erbakan, daha sonra esnafı ziyaret etti.

        Erbakan, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinde verdikleri destek dolayısıyla Hanönü halkına teşekkür etti.

        Yeniden Refah Partisinin oyunun yüzde 7'ye çıktığını ifade eden Erbakan, "Bir önceki seçimden bu seçime kadar oylarımız yüzde 100'ün üzerinde arttı. Şimdi yapacağımız şey milletimize kapı kapı, ev, ev, şahıs, şahıs giderek inşallah davamızı anlatmak, Yeniden Refah Partimizi, Milli Görüşü anlatmak olacak. Bununla beraber kazanmış olduğumuz 63 belediyede ahlaklı belediyecilik hizmetleriyle de milletimizin gönlüne girmek ve böylece 2028'de Milli Görüşü iktidara taşımak." dedi.

        Milli Görüş döneminde kaynakların üretileceğini anlatan Erbakan, "Erbakan Hocamızın yaptığı gibi milli kaynak paketleriyle kaynak üretilecek. Borçsuz, zamsız, vergisiz. Bunları 11 ay gibi kısa bir sürede ve de tek başına iktidar olmadığı halde, koalisyon ortağı olduğu halde rahmetli Erbakan Hoca yaptı. Kaynak paketleriyle havuz sistemiyle israfı önleyerek zarar eden kamu kuruluşlarını kara geçirerek 35 milyar dolar kaynak buldu. 35 milyar dolar kaynağı da partililere akrabalara yandaşlara aktarmadı, o kaynağı asıl sahibi olan millete verdi. İşçiye, memura, emekliye, çiftçiye verilen o imkan işte o faizden, rantiyeden, dış güçlerden kurtarılan, israftan kurtarılan kaynaklarla oldu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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