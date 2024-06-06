Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Hanönü'de "Hayat Boyu Öğrenme Sergisi" açıldı

        Hanönü Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından hazırlanan "Hayat Boyu Öğrenme Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 14:34 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hanönü'de "Hayat Boyu Öğrenme Sergisi" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hanönü Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından hazırlanan "Hayat Boyu Öğrenme Sergisi" açıldı.

        Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler sergisinin açılışı, Kaymakam Abdulmelih Orhan, Belediye Başkanı Metin Yamalı, kamu kurumlarının temsilcileri ve kursiyerler katılımıyla gerçekleştirildi.

        Şehit Faruk Karagöz İlkokulu öğrencilerinin sunduğu halk oyunu gösterisi ile başlayan program, HEM ek hizmet binasının açılışı ile devam etti.

        Ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

        HEM Müdürü İhsan Yabaneri, bu yıl açılan 19 kursa 364 kursiyerin katıldığını belirterek, "El sanatları, halk oyunları, müzik, görsel sanatlar, spor, geleneksel oyunlar, itfaiyecilik ve yangın güvenliği ile ulaştırma hizmetleri alanında kurslar verildi. 2024 yılında hizmete giren ek hizmet binasında dikiş nakış ve dokuma atölyeleri oluşturularak merkezi bir noktada kursiyerlerimize hizmet vermeye başladık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        X yeni özelliği ile Instagram ve Tiktok'a rakip oluyor
        X yeni özelliği ile Instagram ve Tiktok'a rakip oluyor
        Karantinaya alındı! Isıran köpek kuduz çıktı!
        Karantinaya alındı! Isıran köpek kuduz çıktı!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"

        Benzer Haberler

        Çiçeklerle rengarenk süslenen arazi fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak y...
        Çiçeklerle rengarenk süslenen arazi fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak y...
        Kastamonu'da ambulansın camını kıran zanlı gözaltına alındı
        Kastamonu'da ambulansın camını kıran zanlı gözaltına alındı
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kastamonu'nun Hanönü ilçesini...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kastamonu'nun Hanönü ilçesini...
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'nun Ginolu Limanı ve koyunda öğrencilerle dalgıçlar temizlik yapt...
        Kastamonu'nun Ginolu Limanı ve koyunda öğrencilerle dalgıçlar temizlik yapt...
        Küre Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı
        Küre Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı