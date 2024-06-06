Hanönü'de "Hayat Boyu Öğrenme Sergisi" açıldı

Hanönü Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından hazırlanan "Hayat Boyu Öğrenme Sergisi" açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler sergisinin açılışı, Kaymakam Abdulmelih Orhan, Belediye Başkanı Metin Yamalı, kamu kurumlarının temsilcileri ve kursiyerler katılımıyla gerçekleştirildi.

Şehit Faruk Karagöz İlkokulu öğrencilerinin sunduğu halk oyunu gösterisi ile başlayan program, HEM ek hizmet binasının açılışı ile devam etti.

Ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.