Tosya HEM yıl sonu sergisi açıldı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi (HEM) yıl sonu sergisi açıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi (HEM) yıl sonu sergisi açıldı.
Tosya HEM tarafından Tosya Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen sergide, ilçe genelinde açılan 268 kursa katılan kursiyerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler yer aldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar sergideki ürünleri inceledi.
Tosya HEM Müdürü Mehdi Toğrul, stantları gezen protokol üyelerine ürünlerle ilgili bilgi verdi.
Sergiye Kaymakam Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile vatandaşlar katıldı.
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