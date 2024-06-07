Tosya HEM yıl sonu sergisi açıldı

Tosya HEM Müdürü Mehdi Toğrul, stantları gezen protokol üyelerine ürünlerle ilgili bilgi verdi.

Tosya HEM tarafından Tosya Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen sergide, ilçe genelinde açılan 268 kursa katılan kursiyerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler yer aldı.

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