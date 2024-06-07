İstiklale giden yolun 95 kilometrelik kısmında 750 kişi 4 gün boyunca yürüyecek

Türkiye'nin tek istiklal madalyalı ilçesi İnebolu'da 9 Haziran'da başlayacak 18. "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"nde 750 kişi, 4 gün boyunca 95 kilometrelik yolu yürüyecek.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen yürüyüşün hazırlıkları tamamlandı.

Bu kapsamda 9 Haziran'da İnebolu'dan yola çıkacak katılımcılar, 12 Haziran'da Kastamonu'ya ulaşacak.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AA muhabirine, İstiklal Yolu'nun tarihi önemine işaret etti.

İstiklal Yolu'nun yakın tarihte milli park olduğunu da hatırlatan Dallı, "Kastamonu'nun 3 milli parkından bir tanesi de İstiklal Yolu Milli Parkı. Atatürk biliyorsunuz, 'Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da' demiş. Kurtuluş Savaşı'mızın kazanılmasında gerçekten bu yoldan aktarılan silah, cephane, mühimmat ve insan desteği çok ciddi bir rol oynamış. Coğrafyanın zorluğunu biliyorsunuz. Sadece burası 95 kilometre." dedi.

"Daha sonra Atatürk, savaş kazanıldıktan sonra demiş ki 'Bu kayıkçıların özellikle yaptıkları bu hizmetin karşılığını biz ödeyelim'. Kendilerine bir teklif getirilmiş. Hiçbiri kabul etmemiş. Demişler ki, 'Biz bunu vatan için yaptık'. 1924 yılında İnebolu'ya istiklal madalyası tevcih etmiş. Türkiye'nin tek istiklal madalyalı ilçesi de İnebolu."

Yürüyüşün o günkü ruhu yansıtması açısından önemli olduğunun altını çizen Dallı, "Onların hissettiği o ruhu, çektikleri o sıkıntıları, çileyi bir nebze de olsa bugünkü gençlerimize, işte insanlarımıza hissettirmeye çalışalım. Bunu hep beraber içimizde, gönlümüzde, kalbimizde hissedelim. Bu vatanın nasıl kurtulduğunu, bu Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu biraz daha derinden hissetme imkanı bulalım. Bu yürüyüşü yapmaktaki bütün maksadımız bu." değerlendirmesini yaptı.

Yürüyüşü daha geniş kapsamlı yapmak istediklerini ifade eden Dallı, bunun arayışı içinde olduklarını aktardı.