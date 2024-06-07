İhsangazi'de öğrencilerin yıl sonu resim sergisi açıldı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde üç okulun öğrencilerinin yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

İhsangazi Ortaokulu, İhsangazi İmam Hatip Ortaokulu ile İhsangazi Şehit Orhan Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerince yapılan resimlerin yer aldığı yıl sonu sergisi, İhsangazi Spor Salonu'nda düzenlendi.

Açılışın ardından Kaymakam Neslihan Sönmezoğlu, Belediye Başkanı Hayati Sağlık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç ve kurum müdürleri sergiyi gezdi.

Resim öğretmeni Filiz Erol, AA muhabirine, öğrencilerin yaptığı resimlerin sergilendiğini belirterek, "Sergide öğrencilerin yaptığı karakalem, yağlı boya, sulu boya, pastel boya ve tuval çalışmaları yer alıyor. Öğrencilerimizin yoğun katılımı sayesinde 500'e yakın eser olduğu için okul bahçesine sığmadı. Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğinde bize spor salonu tahsis edildi. Öğrencilerimizin eserlerini burada sergiliyoruz." dedi.