İhsangazi'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı

Kılıç, "Sergimizde Halk Eğitimi Merkezi, mesleki eğitime bağlı kursiyerlerimizin yanı sıra köy yaşam merkezi kursiyerlerinin ürünleri de mevcut. Yıl boyunca kursiyerlerin ürettikleri ürünleri burada görmek mümkün. Her birine emeklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

İhsangazi Halk Eğitimi Merkezi tarafından kent meydanında düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Neslihan Sönmezoğlu, Belediye Başkanı Hayati Sağlık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç ile vatandaşlar katıldı.

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