İhsangazi'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla hazırlanan sergi açıldı.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla hazırlanan sergi açıldı.
İhsangazi Halk Eğitimi Merkezi tarafından kent meydanında düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Neslihan Sönmezoğlu, Belediye Başkanı Hayati Sağlık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç ile vatandaşlar katıldı.
Kılıç, "Sergimizde Halk Eğitimi Merkezi, mesleki eğitime bağlı kursiyerlerimizin yanı sıra köy yaşam merkezi kursiyerlerinin ürünleri de mevcut. Yıl boyunca kursiyerlerin ürettikleri ürünleri burada görmek mümkün. Her birine emeklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar sergideki ürünleri inceledi.
Sergi sonunda katılımcılara, kursiyerler tarafından hazırlanan İhsangazi'nin coğrafi işaretli ürünü ekşili pilav ikram edildi.
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