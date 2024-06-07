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        Kastamonu'da Akbük Barajı'nda su tutulmaya başlandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 5 bin 860 dekar araziyi sulayacak Akbük Barajı'nda su tutulmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:02 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:02
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        Kastamonu'da Akbük Barajı'nda su tutulmaya başlandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 5 bin 860 dekar araziyi sulayacak Akbük Barajı'nda su tutulmaya başlandı.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmaların aralıksız devam ettiği aktarıldı.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, şunları kaydetti:

        "İnşaatta 1 milyon 70 bin metreküplük gövde dolgusunu, ulaşım yolları, dolusavak imalatlarını tamamladık ve barajda su tutma işlemini gerçekleştirerek ülkemize ve Tosya ilçemize bir baraj daha kazandırdık . Baraj sayesinde modern sulama ile tanışacak 5 bin 860 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle çiftçimiz farklı ürünler ekip dikebilecek, kazançları artacak. Tosyalı üreticiler, 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 43 milyon 950 bin lira daha fazla kazanacak. Temelden yüksekliği 62 metre olan Tosya Akbük Barajı'nın gövdesi, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. Baraj 1 milyon 890 bin metreküp depolama hacmine sahip olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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