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        Kastamonu'da sahte plaka bulunan motosikletin sürücüsüne 45 bin 837 lira ceza kesildi

        Kastamonu'da sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 45 bin 837 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:49 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:49
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        Kastamonu'da sahte plaka bulunan motosikletin sürücüsüne 45 bin 837 lira ceza kesildi
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        Kastamonu'da sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 45 bin 837 lira idari para cezası uygulandı.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile yapılan trafik denetimi sırasında, Atatürk Caddesi'nde seyir halindeki bir motosikletin plakası polisin dikkatini çekti.

        Kastamonu'da kullanılmayan harf grubundan plaka taşıyan motosiklet, trafik ekiplerince takibe alındı.

        Saraçlar Mahallesi İbni Neccar Sokak'ta durdurulan motosikletin sürücüsüne sahte plaka kullanmak suçundan 32 bin 170 lira, ehliyetsiz motorlu araç kullanmaktan 12 bin 977 lira, kask takmadığı için de 690 lira olmak üzere toplam 45 bin 837 lira idari para cezası verildi.

        Sürücü hakkında ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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