Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da restorasyonu tamamlanan tarihi cami yeniden ibadete açıldı

        Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde restorasyonu tamamlanan Cumayanı Merkez Camisi, yeniden ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:17 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da restorasyonu tamamlanan tarihi cami yeniden ibadete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde restorasyonu tamamlanan Cumayanı Merkez Camisi, yeniden ibadete açıldı.

        İlçede 1863 yılında El Hac Yakup Ağa tarafından yaptırılan cami, 2022 yılında restorasyona alındı.

        Restorasyon kapsamında minaresi, çatısı, hatları, tavan ile pencere doğramaları, minber ve vaaz kürsüsü aslına uygun olarak yenilenen caminin su ve nem problemini gidermek amacıyla çevresine drenaj çalışması yapıldı.

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, caminin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ecdatlarının kendilerine bıraktığı sorumluluk bulunduğunu belirterek, "Bu da bunları bakıp korumak ve daha sonraki nesillere onların yaptığı şekilde aktarmaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bunların farkında olduğu için bu eserlerin onarılması, restore edilmesi ve bakımı konusunda büyük hassasiyet gösterdiler." ifadesini kullandı.

        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar da Kastamonu'nun kültür varlıkları açısından zengin bir il olduğunu vurgulayarak, bu eserlerin korunması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

        Konuşmanın ardından restorasyonu tamamlanan cami, cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        İstediği şarkı çalınmayınca kalabalığa ateş açtı!
        İstediği şarkı çalınmayınca kalabalığa ateş açtı!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        56 milyar dolarlık restleşme!
        56 milyar dolarlık restleşme!
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Karadutun bilinmeyen 7 faydası!
        Karadutun bilinmeyen 7 faydası!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Eşini 5 kurşunla öldürmüştü! Cinayetin nedeni biber gazıymış!
        Eşini 5 kurşunla öldürmüştü! Cinayetin nedeni biber gazıymış!
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        Bir ayda 55 bin yolcu
        Bir ayda 55 bin yolcu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte Selçuklu sultanlarının sikkeleri
        İşte Selçuklu sultanlarının sikkeleri
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        "Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye girecek"
        "Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye girecek"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da sahte plaka bulunan motosikletin sürücüsüne 45 bin 837 lira ce...
        Kastamonu'da sahte plaka bulunan motosikletin sürücüsüne 45 bin 837 lira ce...
        Kastamonu'da Akbük Barajı'nda su tutulmaya başlandı
        Kastamonu'da Akbük Barajı'nda su tutulmaya başlandı
        İhsangazi'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı
        İhsangazi'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı
        Şehit Asteğmen Mustafa Kasar, Tosya'daki kabri başında anıldı
        Şehit Asteğmen Mustafa Kasar, Tosya'daki kabri başında anıldı
        Avrupalı karavancılar 45 günlük Türkiye turu yapıyor
        Avrupalı karavancılar 45 günlük Türkiye turu yapıyor
        İhsangazi'de öğrencilerin yıl sonu resim sergisi açıldı
        İhsangazi'de öğrencilerin yıl sonu resim sergisi açıldı