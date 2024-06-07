Kastamonu'da restorasyonu tamamlanan tarihi cami yeniden ibadete açıldı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde restorasyonu tamamlanan Cumayanı Merkez Camisi, yeniden ibadete açıldı.

İlçede 1863 yılında El Hac Yakup Ağa tarafından yaptırılan cami, 2022 yılında restorasyona alındı.

Restorasyon kapsamında minaresi, çatısı, hatları, tavan ile pencere doğramaları, minber ve vaaz kürsüsü aslına uygun olarak yenilenen caminin su ve nem problemini gidermek amacıyla çevresine drenaj çalışması yapıldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, caminin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ecdatlarının kendilerine bıraktığı sorumluluk bulunduğunu belirterek, "Bu da bunları bakıp korumak ve daha sonraki nesillere onların yaptığı şekilde aktarmaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bunların farkında olduğu için bu eserlerin onarılması, restore edilmesi ve bakımı konusunda büyük hassasiyet gösterdiler." ifadesini kullandı.