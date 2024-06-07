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        Kastamonu'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 20:52 Güncelleme: 07.06.2024 - 20:52
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        Kastamonu'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş, Ulu Camii'den başladı. Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen katılımcılar tekbir getirerek Gazze'ye destek sloganları attı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        Platform adına basın açıklamasını okuyan Mustafa Özipek, geçen yıl 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde kanlı bir vahşet yapıldığını söyledi.

        Binlerce masumun acımasızca katledildiğini dile getiren Özipek, "Refah'taki çadır kampına yapılan ahlaksızca ve kalleşçe saldırılarla zirve noktasına ulaştığı ve büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 40 bine yakın masum insanın katledildiği 8 aylık zaman diliminde artık Gazzeliler için gidilebilecek güvenli bir mekan, sığınacak emin bir çatı kalmadı." dedi.

        Gazze'nin iyi ile kötünün arasını ayıran keskin bir kılıç olduğunu belirten Özipek, "Artık insanlığın önünde iki yoldan başka yol kalmadı. Ya hak ve vicdan adına ayağa kalkıp 'Dur’ diyeceğiz ya da korkakça sıranın bize gelmesini bekleyeceğiz." diye konuştu.

        Tosya ilçe vaizi Ebubekir Karazehir tarafından yapılan duanın ardından program sona erdi.

        Yürüyüşe Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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