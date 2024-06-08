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        Kastamonu'da iki ayı yavrusunun su oluğunda oynaması kamerada

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir evin yanında 2 ayı yavrusunun oluktan akan suyla oynayarak serinlemeye çalışması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:32 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:32
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        Kastamonu'da iki ayı yavrusunun su oluğunda oynaması kamerada
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        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir evin yanında 2 ayı yavrusunun oluktan akan suyla oynayarak serinlemeye çalışması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        İlçeye bağlı Sabuncular köyü Kıygıncık Mahallesi'nde Hasan ve Sami Şahin'e ait evin önünde bulunan su oluğuna gelen ayı yavruları, etrafta bir süre dolaştıktan sonra suya girerek oynayıp serinledi.

        Ayıların suda vakit geçirdiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Hasan Şahin, AA muhabirine, mahallenin ormanın içinde olması dolayısıyla bu tür görüntülere sıklıkla rastladıklarını söyledi.

        Ayıların zaman zaman gelerek bahçelerdeki meyve ağaçlarına zarar verdiğini belirten Şahin, "Bazen de oluktan su içip serinliyorlar. İki yavrunun olukta oynadığı anlar kameramıza yansıdı. Oynamaları çok sevimli ama yine de tehlikeli. Normalde gece gelirler ama gündüz gelmeleri ilginç. Artık insanlardan korkmuyorlar ve gündüzleri de köylerin yakınına gelmeye başladılar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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