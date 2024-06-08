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        Fotoğrafladığı kuş türlerini kitapta bir araya getirdi

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde yaşayan Mehmet Şenol, Ezine Çayı bölgesinde fotoğrafladığı 200'ün üzerindeki kuş türünü hazırladığı kitapta bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:43
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        Fotoğrafladığı kuş türlerini kitapta bir araya getirdi
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        Kastamonu'nun Abana ilçesinde yaşayan Mehmet Şenol, Ezine Çayı bölgesinde fotoğrafladığı 200'ün üzerindeki kuş türünü hazırladığı kitapta bir araya getirdi.

        Çok sayıda kuş türünün göç yolu üzerinde olan ilçede 2014'te kuş fotoğrafçılığına başlayan Şenol, zamanla tespitlerini ve fotoğrafladığı tür sayısını çoğalttı.

        Yaklaşık 250 tür fotoğraflayan Şenol, gözlemlediği ve kayıt altına aldığı türleri gelecek nesillere aktarmak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla kitapta toplamaya karar verdi.

        Şenol, imza attığı 280 sayfalık kitapta birçoğu nadir görünen türlerden olmak üzere 200'ün üzerinde kuş türünün fotoğrafını yayımladı.

        Şenol, AA muhabirine, Abana üzerinden Karadeniz'e dökülen Ezine Çayı'nın doğal yaşam için önemine dikkati çekerek, yılın belirli dönemlerinde çok sayıda kuş türünün bölgeden geçiş yaptığını söyledi.

        Çay yatağının da bu türler için mola noktası olduğunu anlatan Şenol, "2014'te kayıt almaya başladık. 250'ye yakın tür tespit ettik Kastamonu, Abana ve Ezine Çayı bölgesinde. İlerleyen süreçte bunları kalıcı hale getirmek, gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal bir farkındalık oluşturmak için kitap yapmaya karar verdik. İlk etapta 250 kitap bastırdık, talep üzerine 300'e çıktık ve kaynak olarak doğaseverlere takdim ettik." ifadelerini kullandı.

        Şenol, talebi karşılamak üzere sponsor desteğiyle bin kitabın da basım aşamasında olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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