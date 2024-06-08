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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 20:20 Güncelleme: 08.06.2024 - 20:20
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü S.M'nin uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

        Sürücü ve beraberindeki N.C.Ç'nin üzerinde sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        S.M'ye ayrıca uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 33 bin 240 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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