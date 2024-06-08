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        Tosya'da Hafız Recep Efendi Kur'an Kursu açıldı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde inşa edilen Hafız Recep Efendi Yatılı Kız Kur'an Kursu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 20:47 Güncelleme: 08.06.2024 - 20:47
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        Tosya'da Hafız Recep Efendi Kur'an Kursu açıldı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde inşa edilen Hafız Recep Efendi Yatılı Kız Kur'an Kursu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan kursta düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, kursun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise "Rabb'im hayırlı evlatlarımızın bu binamızda güzel hizmetler alıp vatanına, milletine, memleketine ve ailesine hayırlı birer evlat olarak yetişmeyi ve yetiştirmeyi inşallah nasip eylesin." diye konuştu.

        Kastamonu Müftüsü Bekir Derin, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan ve Hafız Recep Efendi Yatılı Kız Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fazıl Ateş de programda konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından plaket töreni düzenlendi. Yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

        108 yatak kapasiteli Hafız Recep Efendi Yatılı Kız Kur'an Kursu, 700 metrekare alan üzerine 5 katlı olarak inşa edildi.

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