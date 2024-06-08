Tosya'da Hafız Recep Efendi Kur'an Kursu açıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde inşa edilen Hafız Recep Efendi Yatılı Kız Kur'an Kursu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan kursta düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, kursun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise "Rabb'im hayırlı evlatlarımızın bu binamızda güzel hizmetler alıp vatanına, milletine, memleketine ve ailesine hayırlı birer evlat olarak yetişmeyi ve yetiştirmeyi inşallah nasip eylesin." diye konuştu.