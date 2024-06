İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta, bu yıl 18'incisi düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" başladı.

İnebolu Limanı'nda, İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü yıl dönümü kutlamaları ile Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün başlaması dolayısıyla düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği ekipleri zeybek oynadı. Komandoların gösterisi beğeni topladı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise İstiklal Savaşı'nın temelinde İnebolu ve İnebolu'da yanan bağımsızlık ateşi olduğunu belirtti.

İnebolu'nun gösterdiği mücadelenin tarihin altın sayfalarında yerini aldığını ifade eden Ekmekci, "İnebolu kadim bir memleket. Her daim, her devirde adeta bir tek taş, mücevher, göz bebeği ilçemiz. Adı her zaman şanla, kahramanlıkla anılan bir ilçemiz. 103 yıl önceki bağımsızlık ateşinin, bugün her İnebolulunun kalbinde yandığından kimsenin şüphesi yok." diye konuştu.