Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da ortaokul öğrencileri topladıkları mavi kapaklarla engellilere umut oluyor

        Kastamonu'da ortaokul öğrencileri topladıkları mavi kapaklarla engellilere tekerlekli ve akülü araçlar alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:45 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da ortaokul öğrencileri topladıkları mavi kapaklarla engellilere umut oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da ortaokul öğrencileri topladıkları mavi kapaklarla engellilere tekerlekli ve akülü araçlar alıyor.

        Şehit Şerife Bacı Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından son 4 yıldır mavi kapak toplama kampanyası düzenleniyor. Bu kapsamda 3'ü akülü olmak üzere toplam 6 tekerlekli sandalye alındı.

        Okul Müdürü Müdürü Halit Özden, gazetecilere yaptığı açıklamada geri dönüşümün öneminden bahsetti.

        Öğrencilere geri dönüşümün öneminin anlatılabilmesi için bu tür etkinlikleri yaptıklarını belirten Özden, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla atık yağlardan, plastik kapaklardan, atık pillerden ve atık kağıtlardan geri dönüşüm çalışması yapıyoruz. Öğrencilerimiz evlerinde ve çevrede buldukları kullanmadıkları atıkları okulumuzdaki depoda topluyorlar." dedi.

        Toplanan her 200 kilogramlık mavi kapağa bir tekerlekli sandalye verildiğini anlatan Özden, "Bu yıl toplamış olduğumuz kapaklar 150 kilogram civarında. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Toplamış olduğumuz kapaklar sayesinde almış olduğumuz tekerlekli sandelyeyi ihtiyacı olan öğrencimize teslim ediyoruz. Daha önceki senelerde de teslim ettiğimiz tekerlekli, akülü sandelyeler olmuştu." diye konuştu.

        Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise etkinliğin farkındalık için güzel bir örnek olduğunu belirterek, "Halit müdürüm bunu her yıl yürekten hissederek yapıyor. Bize destek oluyor. İyi niyeti artırmak, farkındalığı artırmak için bu tür kampanyalar bizler için çok kıymetli. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        6. sınıf öğrencisi Berkay Çalışır da "Ülkemiz için yararlı olduğunu düşünüyorum. Annem hastenede çalışıyor. İçtikleri sudan biriktiriyorlardı. Ben de evde biriktirdim. Bu kapakları verip tekerlekli sandelye aldık. Okulda kapaklarla ilgili geri dönüşümle ilgili projeler yaptık. Bu beni mutlu etti. Bundan sonra da devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        Kovanı açtığı sırada saldırıya uğradı! Katil arılar!
        Kovanı açtığı sırada saldırıya uğradı! Katil arılar!
        Kanserli dokuları aydınlatıyor! Hastalığın tekrar etme riski azaltılabilir
        Kanserli dokuları aydınlatıyor! Hastalığın tekrar etme riski azaltılabilir
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        YKS'de yapay zekalı kopya
        YKS'de yapay zekalı kopya
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç

        Benzer Haberler

        Özel bireyler çilek üreticisi oldu
        Özel bireyler çilek üreticisi oldu
        Kastamonu'da psikolojik sorunları bulunan kişi evinde iple asılı halde bulu...
        Kastamonu'da psikolojik sorunları bulunan kişi evinde iple asılı halde bulu...
        İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü...
        İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü...
        Tosya'da Hafız Recep Efendi Kur'an Kursu açıldı
        Tosya'da Hafız Recep Efendi Kur'an Kursu açıldı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Selin vurduğu Bozkurt'taki "Kıyıda Yaşayan Kadınlar"ın hikayelerini belgese...
        Selin vurduğu Bozkurt'taki "Kıyıda Yaşayan Kadınlar"ın hikayelerini belgese...