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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İnebolu'da vefat eden arkadaşının cenazesine katıldı

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hastalığı nedeniyle dün vefat eden arkadaşı Şenol Uzunmehmetoğlu için Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 19:50 Güncelleme: 10.06.2024 - 19:50
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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İnebolu'da vefat eden arkadaşının cenazesine katıldı
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hastalığı nedeniyle dün vefat eden arkadaşı Şenol Uzunmehmetoğlu için Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

        Dervişoğlu, önce cenaze evini ziyaret ederek arkadaşının annesi Keriman Uzunmehmetoğlu ile eşi Feyza, kardeşleri Tarık ve Tahir Uzunmehmetoğlu'na başsağlığı dileğinde bulundu.

        İkindi namazının ardından Tevfikiye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde Dervişoğlu'nun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ersin Beyaz, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ve vatandaşlar ile Uzunmehmetoğlu'nun yakınları saf tuttu.

        Dervişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, merhum Şenol Uzunmehmetoğlu ile Ülkü Ocakları'ndaki yıllarından yarım asra yakın dostluğunun olduğunu söyledi.

        Uzunmehmetoğlu'nun vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Dervişoğlu, "Şenol, yaşadıklarımızın başkahramanlarından biri. Mücadele geçmişi olan bir dava ve kader arkadaşımızdır. Bugün burada bulunmamız manevi bir sorumluluğun yerine getirilmesiyle alakalıdır. Bu vesileyle de burada hem büyüklerimizi gördük, hem dostlarımızla buluştuk. Keşke güzel bir günde buluşsaydık. Yani bu acılı günde değil. İnanıyorum ki Şenol şimdi bizi yukarıdan görüyor ve onun vefatının bile bir birliğe vesile olabileceğini ve onun güzelliklere vesile olabileceğini görüyor. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun." dedi.

        Uzunmehmetoğlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Battal Mezarlığı'nda defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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