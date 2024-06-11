Tosya'da bahar şenliği düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bahar şenliği düzenlendi.

Tosya Namık Kemal Ortaokulu'nda düzenlenen şenliğin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, müfredat kapsamında öğrencilerin yaptığı eserleri yıl sonunda sergilediklerini söyledi.

Şenlikte öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan 130 resmin sergilendiği anlatan Demirci, "İki gün boyunca açık kalacak olan sergimizde birbirinden değerli resimlerimiz sizlerin beğenisine sunulmuştur. Yine şenlik kapsamında öğretmen ve velilerimiz tarafından hazırlanan kermesimiz ile müzik dinletisi de yer almaktadır. Katılımlarınızdan ötürü sizlere ve şenliğin hazırlanmasında başta öğrencilerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.