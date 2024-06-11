Kastamonu'da Bilim Festivali düzenlendi

Kastamonu'da TÜBİTAK 4006 projelerinin sergilendiği Bilim Festivali gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen festivalde, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından yapılan 52 eser sergilendi.

Stantları gezerek projeleri inceleyen Vali Meftun Dallı, gazetecilere, bir eğitim öğretim yılının daha sonuna gelindiğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Dallı, "Güzel bir yıl geçirdik. Gençlerimiz yaptıkları projeleri, çalışmaları sergiliyor. Çocuklarımızın her zaman olduğu gibi geleceğe dair umutlarımızı artıran çalışmaları var." dedi.