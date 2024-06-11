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        Kastamonu'da Bilim Festivali düzenlendi

        Kastamonu'da TÜBİTAK 4006 projelerinin sergilendiği Bilim Festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:14 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:14
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        Kastamonu'da Bilim Festivali düzenlendi
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        Kastamonu'da TÜBİTAK 4006 projelerinin sergilendiği Bilim Festivali gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen festivalde, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından yapılan 52 eser sergilendi.

        Stantları gezerek projeleri inceleyen Vali Meftun Dallı, gazetecilere, bir eğitim öğretim yılının daha sonuna gelindiğini söyledi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Dallı, "Güzel bir yıl geçirdik. Gençlerimiz yaptıkları projeleri, çalışmaları sergiliyor. Çocuklarımızın her zaman olduğu gibi geleceğe dair umutlarımızı artıran çalışmaları var." dedi.

        Festivalde planetaryum da bulunduğuna dikkati çeken Dallı, "Okullarımızda 6 binden fazla öğrencimiz planetaryumu gezmiş. Bu da çok güzel bir şey. Bir uzay ortamı. Aynı zamanda okyanus ortamını çocukların yakından görebilmesini sağlayan bir çadırımız var." diye konuştu.

        Öğrencileri tebrik eden Dallı, şunları kaydetti:

        "Pek çok proje, günlük hayatta, sanayide, endüstride işe yarayabilecek şeyler. Diliyoruz ki çocuklarımız ileriki yıllarda bunları üretime dönüştürebilsin, ülkemizin ekonomisine, kendilerine ve insanlığa katkı verecek uygulamalar haline getirebilsin. Memnuniyet verici güzel şeyler bunlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, gençlerimizi tebrik ediyorum."

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