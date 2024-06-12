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        Okul yolunda tehlikeli araç kullanan sürücüye 7 bin 945 lira ceza kesildi

        Okul yolunda tehlikeli otomobil kullanan sürücüye 7 bin 945 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 00:02 Güncelleme: 12.06.2024 - 00:02
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        Okul yolunda tehlikeli araç kullanan sürücüye 7 bin 945 lira ceza kesildi
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        Okul yolunda tehlikeli otomobil kullanan sürücüye 7 bin 945 lira idari para cezası uygulandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde okul çıkış saatinde bir sürücünün tehlikeli araç kullandığı bilgisinin gelmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu otomobil plakası ve sürücünün kimliğinin kısa sürede tespit edildiği kaydedilen açıklamada, sürücüye 2918 sayılı karayolları kanununun 46/2c ve 46/2h maddelerinden 7 bin 945 lira cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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