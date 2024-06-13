Kastamonu'da köyde çıkan yangında 10 ev yandı

İhbar üzerine olay yerine giden Kastamonu ve Karabük itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arozözler yangına müdahale etti.

İlçenin Susuz köyüne bağlı Ispahalar Mahallesi'nde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

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