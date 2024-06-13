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        Kastamonu'da köyde çıkan yangında 10 ev yandı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 10 ev yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 17:41 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:41
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        Kastamonu'da köyde çıkan yangında 10 ev yandı
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        Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 10 ev yandı.

        İlçenin Susuz köyüne bağlı Ispahalar Mahallesi'nde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine giden Kastamonu ve Karabük itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arozözler yangına müdahale etti.

        İlk belirlemelere göre köyde 10 ev kullanılamaz hale geldi.

        Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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