GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da köyde çıkan yangında 11 ev yandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 11 ev yandı.

İlçenin Susuz köyüne bağlı Ispahalar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden Kastamonu ve Karabük itfaiyesi ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında 11 ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Köyde incelemede bulunan Vali Meftun Dallı, gazetecilere, yangının saat 14.00 civarında çıktığını söyledi.

Yangında 11 evin zarar gördüğünü, ekiplerin alevleri kontrol altına aldığını dile getiren Dallı, "Orman Bölge Müdürlüğümüz arazözlerler de müdahale etti yangına. Helikopterimiz geldi. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bunun en başta gelen sebebi, son günlerdeki aşırı sıcaklık ve havadaki nem oranın son derece düşmüş olması." açıklamasında bulundu.

Yangında can kaybı bulunmadığını vurgulayan Dallı, "Üç hayvanımız telef olmuş. Genel hayata etkili bir yangın sayılacak AFAD tarafından. Evi yanan vatandaşlarımızın evleri belli bir tespit süreci sonunda, tespit edilen yerde yeniden yapılacak inşallah." diye konuştu.