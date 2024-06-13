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        D-100 kara yolunda 14-16 Haziran tarihlerinde ağır tonajlı araçlara seyir kısıtlaması uygulanacak

        Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla D-100 kara yolunun Kastamonu sınırlarında kalan bölümünde 14-16 Haziran tarihleri arasında ağır vasıta araçların seyrine kısıtlama getirildiği bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 23:13 Güncelleme: 13.06.2024 - 23:13
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        D-100 kara yolunda 14-16 Haziran tarihlerinde ağır tonajlı araçlara seyir kısıtlaması uygulanacak
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        Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla D-100 kara yolunun Kastamonu sınırlarında kalan bölümünde 14-16 Haziran tarihleri arasında ağır vasıta araçların seyrine kısıtlama getirildiği bildirdi.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde trafikte oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

        Açıklamada, bu kapsamda yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta, süreli yayın, kurbanlık ve akaryakıt taşıyan araçlar hariç kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, D-100 kara yolunun Kastamonu sınırlarında kalan kısımlarını 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar kullanmalarına izin verilmeyeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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