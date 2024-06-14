Okullarındaki görme engelli çalışana yardımcı olmak için "akıllı baston" geliştirdiler

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da lise öğrencileri, okullarındaki görme engelli bir çalışana yardımcı olmak amacıyla başladıkları projede ses ve titreşimle uyarı veren akıllı baston geliştirdi.

Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Yusuf Burak Tunç ile Eren Erkek, okullarında görev yapan görme engelli bir memura yardımcı olmak amacıyla akıllı baston geliştirmeye karar verdi.

Endüstriyel otomasyon teknolojileri öğretmeni Mehmet Özdem'in danışmanlığında yaklaşık 2 yıl çalışma yürüten öğrenciler, ahşap bir bastonu sensörlerle donatarak görme engellilerin gündelik hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladı.

Ses ve titreşim özelliği eklenen baston, kullanan kişi engele yaklaştıkça engel mesafesine göre değişen şiddette hem ses hem de titreşimle uyarı veriyor.

Mehmet Özdem de okullarındaki öğrencilerin daha önce geliştirdikleri farklı projelerle Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler tarafından düzenlenen robot yarışmalarında derece aldıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Eren Erkek de akıllı baston ile görme engellilere yardımcı olmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Görme engellilerin fikirlerini aldıkça projemizi ileriye götüreceğiz. Akıllı bastonun sensör sayesinde karşıya gönderdiği sinyal, önüne engel çıktığında geri geliyor. Sensörün 70-80 santimetre algılama mesafesi var. Daha geliştirirsek engellilerin hayatını kolaylaştıracağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"Öğrencimiz ortaya böyle bir fikir attı. Baston üzerinde yazılımla sadece sesli uyarı olarak başlamıştık. Sonra düşündük, bastonu kullanan kişinin hem görme hem de duyma engelli olabilir. Ses yeterli olmadığı için titreşim motoru ekledik. Engele yaklaştıkça araçların park sensörü mantığıyla ses ve titreşim artıyor. Yazılımı bu şekilde ayarladık. Geliştirebilecek yönlerimiz var. Bastonun önündeki çukuru görmesini ayarlamayı başaramadık, bunu da geliştireceğiz."

Festivali ziyaret eden görme engelli Erdinç Karakaş da engelinin doğuştan geldiğini belirterek, "Yürürken baston kullanıyorum. Bu bastonu denedim. Engel çıktığında ötüyor ve titreşimle haber veriyor. Başarılı bir proje, faydası oluyor. Ses geldiğinde daha dikkatli yürüyoruz." ifadesini kullandı.