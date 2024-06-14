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        Yemekhane ve boş sınıfta çalışarak bocce ve curlingde Türkiye dereceleri elde ettiler

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Araç ilçesinde köy okulu öğrencileri, pansiyon yemekhanesi, boş sınıf, ve protokol üyelerinin törenlerde gösterileri izlediği alanda çalışmalar yaparak, bocce ve curling sporlarında Türkiye Şampiyonluğu başta olmak üzere çeşitli dereceler elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:25 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:25
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        Yemekhane ve boş sınıfta çalışarak bocce ve curlingde Türkiye dereceleri elde ettiler
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Araç ilçesinde köy okulu öğrencileri, pansiyon yemekhanesi, boş sınıf, ve protokol üyelerinin törenlerde gösterileri izlediği alanda çalışmalar yaparak, bocce ve curling sporlarında Türkiye Şampiyonluğu başta olmak üzere çeşitli dereceler elde etti.

        İğdir Ortaokulu'nda 2019 yılında göreve başlayan beden eğitimi öğretmeni Mehmet Canbaz, okulun kullanılmayan pansiyonunun yemekhanesini curling salonu, boş bir sınıfı dart çalışma alanı, protokol üyelerinin törenleri izlediği alanı da bocce petank çalışma alanına dönüştürdü.

        Bu spor dallarında antrenörlük belgesi alan Canbaz, daha sonra hayatında hiç duymadıkları spor dallarında çocukları çalıştırmaya başladı. Boş zamanlarında antrenmanlara devam eden öğrenciler, geçen yıllarda elde ettikleri başarıların yanı sıra bu yıl Aydın'da düzenlenen Küçük Kızlar Bocce Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

        - "Milli takıma oyuncu vermek istiyoruz"

        Mehmet Canbaz, AA muhabirine, 2019 yılında köyde göreve başladığını söyledi.

        Dersler dışında sportif çalışmalara ağırlık verdiğini belirten Canbaz, "Pandemi bizi biraz yavaşlattı ama pandemiden sonra çalışmalarımız yoğunlaştı. Pansiyonumuzda bulunan eski yemekhaneyi curling salonu, boş sınıfımızı dart salonu, protokol tribününü bocce sahası yaparak çalışmalarımıza devam ettik. Bunun sonucu Türkiye dereceleri gelmeye başladı. Bu bizim hayalimizdi. Bu hayali gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bundan sonraki hedefimiz çalışamlarımıza devam etmek. Kendimize yeni bir hedef koyduk. Milli takıma oyuncu vermek istiyoruz. İnşallah köyden de milli takıma oyuncu vererek bu hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

        Canbaz, haftanın 4 günü çalıştıklarını belirterek, "Buraya ilk atandığımda benim de bocce, dart, curling hakkında pek bilgim yoktu. Öğrencilerimle ben de kendimi geliştirdim, antrenörlük belgeleri aldım ve aldığım eğitimi öğrencilerime aktararak o branşlarda gelişim sağladık. Öğrenciler ilk başta bu branşlara olumsuz yaklaşsalar da zamanla ilgileri arttı. Antremananları aksatmamaya başladılar. Spor disiplinini kazandılar. Süreç bu şekilde devam ettiği için dereceler geldi." diye konuştu.

        - "İğdir'in ismi artık sporla anılan bir köy oldu"

        Bu branşlardaki dereceleri hakkında bilgi veren Canbaz, şunları kaydetti:

        "2021'de boccede Türkiye üçüncüsü olduk. 2022'de curling Türkiye ikinciliğimiz, aynı yıl bocce ana ligde Türkiye dördüncülüğümüz var. 2024 yılında bocce küçük kızlar Türkiye şampiyonu olarak süreci tamamladık. Derece aldıkça bu spora yatkınlık daha fazla artmaya başladı. Diğer öğrencilerden de ilgi arttı. Veliler aramaya başladı, bu bizi sevindirdi. Spor ortamı oluşturduk. İğdir'in ismi artık sporla anılan bir köy oldu. Bu bizim için de mutluluk verici. İnşallah aynı şekilde devam eder."

        - Bir köy okulundan çıkan çocukların Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olması bizi mutlu ediyor"

        Okul Müdürü İbrahim Çekici de öğretmenleri Mehmet Canbaz'ın okula atandığı zaman bocce dışındaki diğer sporları bilmediklerini belirterek, şunları dile getirdi:

        "Mehmet hocamın gelmesiyle bu süreç ivme kazandı. Mehmet hocam sağ olsun, gayretli çalışmaları ile bu sporları öğrencilere sevdirdi. Bir köy okulundan çıkan çocukların Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olması bizi mutlu ediyor. Bu sadece bizim değil ilçe ve ilimizin de gururu. Bunda tüm paydaşların katkısı vardır."

        Öğrencilerden Züleyha Büyükkaya şampiyon oldukları için çok mutlu olduğunu belirterek, "Aşağı Güney köyünde yaşıyorum. Bocce petank alanında Türkiye Şampiyonu olduk. Hocamızın yardımları ile 2 sene önce bu spora başladık. Daha önce bocceyi hiç duymamıştım. Hocamızın destekleri ile çalıştık. Şampiyon olunca çok mutlu olduk. Hedefim milli takıma girip Türkiye'yi temsil etmek." ifadelerini kullandı.

        Şampiyon takımla bir araya gelen Araç Kaymakamı Emrah Bayram da öğrencilerin elde ettiği başarının ilçeyi gururlandırdığını belirterek, öğrencileri kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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