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        Kastamonu'daki öğrenciler Hatay ve Kırklareli'ndeki okullara kastpostal gönderdi

        Tarihi ve kültürel mirasın genç nesillere tanıtılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla gönüllü tanıtım elçileri olarak görev üstlenen ilkokul öğrencileri, Hatay ve Kırklareli'ndeki okullara Kastamonu'yu tanıtmak amacıyla kartpostal gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:44 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:44
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        Kastamonu'daki öğrenciler Hatay ve Kırklareli'ndeki okullara kastpostal gönderdi
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        Tarihi ve kültürel mirasın genç nesillere tanıtılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla gönüllü tanıtım elçileri olarak görev üstlenen ilkokul öğrencileri, Hatay ve Kırklareli'ndeki okullara Kastamonu'yu tanıtmak amacıyla kartpostal gönderdi.

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen nostaljik tanıtım etkinliği kapsamında Behçet Necatigil Borsa İstanbul İlkokulunun 3/A sınıfı öğrencileri, okuldaki tüm öğrenciler adına hazırlanan kartpostalları Hatay ve Kırklareli'ne göndermek üzere Kastamonu PTT Başmüdürlüğünü ziyaret etti.

        Öğrenciler, Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi ile Kastamonu ile ilgili bilgiler içeren kartpostalları öğretmenleri nezaretinde PTT görevlisine teslim etti.

        KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, gazetecilere, Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi'nin sadece Kastamonu'nun değil, tüm insanlığın mirası olduğunu söyledi.

        Kültürel miraslarının korunması için gençlere iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Genç, şöyle konuştu:

        "Şehrimiz 2019 yılından beri yerel kalkınma hamlesinin bir parçası olarak UNESCO Dünya Mirası listelerine ve programlarına yönelik çalışmalar yürütüyor. 2021 yılında Kastamonu'da 11 ilçemizi kapsayan Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı kuruldu. UNESCO'nun Küresel Jeopark Ağı Miras Listesi'ne eklenmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve çocuklarımızın kültürel mirasa sahip çıkmaları için onlarda farkındalık oluşturmak gerekiyor. Bu amaçla Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliğinde etkinlik gerçekleştirdik. Gerek ilimiz, gerek ülkemizin farklı şehirlerindeki çocukların doğal güzelliklerimizi, Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi'ni, UNESCO'yu, dünya mirası listelerini öğrenmelerini amaçladık."

        Sınıf öğretmeni Aliye Naharoğlu da tarihi mirasın ve doğal güzelliklerin çocuklara tanıtılması amacıyla önemli bir görev üstlendiklerini dile getirerek, "Okulumuzun 6 şubesinde öğrenim gören 110 öğrencimizle etkinliğe dahil olduk. Okulumuz adına hazırlanan kartpostalları diğer illerdeki okullara gönderdiler." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerinden Zehra Fatma Gölge de Kastamonu'da ziyaret edilebilecek yerleri herkesin bilmesini istediklerini belirterek, "İstiyorum ki o arkadaşlarımız da şehrimizde bulunan güzellikleri tanısınlar, bilsinler. Bu yüzden onlara hazırladığım kartpostallarda şehrimizin güzelliklerini anlattım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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