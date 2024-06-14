Kastamonu'da 62 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Bir dosyadan 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca 62 ayrı dolandırıcılık suçundan da aranan U.E'nin İstanbul'da bulunduğunu tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla firari hükümlüyü yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle sosyal medya uygulaması üzerinden dolandıcılık yapan U.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.