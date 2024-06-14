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        Kastamonu'da 62 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da, 62 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:59 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:59
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        Kastamonu'da 62 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da, 62 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle sosyal medya uygulaması üzerinden dolandıcılık yapan U.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bir dosyadan 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca 62 ayrı dolandırıcılık suçundan da aranan U.E'nin İstanbul'da bulunduğunu tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla firari hükümlüyü yakaladı.

        Üst aramasında Türk Silahlı Kuvvetleri ibareli sahte personel tanıtım kartı ele geçirilen U.E, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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