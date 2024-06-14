Kastamonu'nun ilçelerinde karne töreni düzenlendi
Kastamonu'nun Tosya, Küre ve İhsangazi ilçelerinde karne töreni düzenlendi.
Kastamonu'nun Tosya, Küre ve İhsangazi ilçelerinde karne töreni düzenlendi.
Tosya'da 591'i okul öncesi, 1689'u ilkokul, 1670'i ortaokul ve 1547'si lise olmak üzere toplam 5 bin 497 öğrenci karnelerini aldı.
Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.
Kaymakam Ünsal, mezun olan öğrencileri kutlarken, karne alan öğrencilere de tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.
- İhsangazi
İhsangazi ilçesinde 405 öğrenci karne aldı.
Kaymakam Neslihan Sönmezoğlu ve Belediye Başkanı Hayati Sağlık, okullarda düzenlenen karne dağıtım törenlerine katıldı.
Sönmezoğlu, öğrencilere güzel bir tatil geçirmelerini diledi.
- Küre
Küre ilçesinde düzenlenen törende de karnesini alan 471 öğrenci yaz tatiline çıktı.
Törenlere katılan ilçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz, karne alan öğrencilerin güzel bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.
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