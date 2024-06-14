Kastamonu'nun ilçelerinde karne töreni düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya, Küre ve İhsangazi ilçelerinde karne töreni düzenlendi.

Tosya'da 591'i okul öncesi, 1689'u ilkokul, 1670'i ortaokul ve 1547'si lise olmak üzere toplam 5 bin 497 öğrenci karnelerini aldı.

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Kaymakam Ünsal, mezun olan öğrencileri kutlarken, karne alan öğrencilere de tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

- İhsangazi