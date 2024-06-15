Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da şiddetli fırtına etkili oldu

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 02:45 Güncelleme: 15.06.2024 - 02:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da şiddetli fırtına etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçların dalları koparak araçların üzerine düştü.

        Üstütlar Mahallesi'nde bir binanın çatısının bir evin çatısına düşmesi sonucu hasar meydana geldi.

        Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri, yollara ve araçların üzerine düşen ağaç dallarını temizledi.

        Ekiplerin ilçedeki çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        Almanya'dan süper gala!
        Almanya'dan süper gala!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Havada korku dolu anlar!
        Havada korku dolu anlar!
        İki kez kanseri yendi, otizmli oğlu için hayata tutundu
        İki kez kanseri yendi, otizmli oğlu için hayata tutundu
        Ukrayna ve Moldova'nın AB süreci başlıyor
        Ukrayna ve Moldova'nın AB süreci başlıyor
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'nun ilçelerinde karne töreni düzenlendi
        Kastamonu'nun ilçelerinde karne töreni düzenlendi
        Kastamonu'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı
        Kastamonu'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı
        Kastamonu'da 11 evin yandığı köyde, 1 yıl önce de 1 ev ve 3 samanlık yanmış
        Kastamonu'da 11 evin yandığı köyde, 1 yıl önce de 1 ev ve 3 samanlık yanmış
        Kastamonu'da 62 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 62 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Kastamonu'daki öğrenciler Hatay ve Kırklareli'ndeki okullara kastpostal gön...
        Kastamonu'daki öğrenciler Hatay ve Kırklareli'ndeki okullara kastpostal gön...
        Kastamonu'da 11 evin zarar gördüğü yangında söndürme çalışması tamamlandı
        Kastamonu'da 11 evin zarar gördüğü yangında söndürme çalışması tamamlandı