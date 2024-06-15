Kastamonu'da şiddetli fırtına etkili oldu
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçların dalları koparak araçların üzerine düştü.
Üstütlar Mahallesi'nde bir binanın çatısının bir evin çatısına düşmesi sonucu hasar meydana geldi.
Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri, yollara ve araçların üzerine düşen ağaç dallarını temizledi.
Ekiplerin ilçedeki çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.