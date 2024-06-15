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        Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da olimpiyat hazırlıklarını sürdürüyor

        Kadın Boks Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına Kastamonu'da devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:31 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:31
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        Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da olimpiyat hazırlıklarını sürdürüyor
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        Kadın Boks Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına Kastamonu'da devam ediyor.

        Ay-yıldızlılar, çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriyor.

        Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa bir hafta önce başladıklarını söyledi.

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları başlayana kadar çalışmalarını Kastamonu'da gerçekleştireceklerini anlatan Yiğit, "Türk kadın boksu bir marka, ekol oldu. Her geçen gün bunun üzerine koyarak devam ediyoruz. Olimpiyatlara kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Hedeflediğimiz başarılarla olimpiyatlardan dönmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu

        Kampın verimli geçtiğini dile getiren Yiğit, "Paris Olimpiyatları'nda güzel çıkış yapacağız. Bu süreçte bize fayda sağlayacağını düşündüğümüz ülkelerle ikili, üçlü kamplar yapacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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