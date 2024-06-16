Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığında konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "Olay sadece bir ülkenin mazlum ve mağdur insanlara uyguladığı soykırım değildir. Anadolu'nun savunmasıdır aynı zamanda, bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 19:28 Güncelleme: 16.06.2024 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "Olay sadece bir ülkenin mazlum ve mağdur insanlara uyguladığı soykırım değildir. Anadolu'nun savunmasıdır aynı zamanda, bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir." dedi.

        AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, bayramların bağlılığı sağlayan en önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.

        Bayram kutlanırken yürek burkan olayların yaşanmaya devam ettiğini dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

        "Daha öncesinde yaptıklarına, 'Olmadı' deyip inkar eden bir katliamın icracısı, bir ülkenin bütün dünyanın başına sardığı bir belayı görüyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü bunun iki unsuru var. Bir tanesi, millet olarak her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmuşuzdur. İkincisi, bunu Cumhurbaşkanımız birkaç defa söyledi, olay sadece bir ülkenin mazlum ve mağdur insanlara uyguladığı soykırım değildir. Anadolu'nun savunmasıdır aynı zamanda, bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Biz o büyük idealleri, onların tabiriyle 'büyük' dedikleri idealleri biliyoruz, farkındayız. Dolayısıyla bizim hem mazlum ve mağdur, aynı dine mensup insanların uğramış olduğu zulmü ve soykırımı bir taraftan engellemek için var gücümüzle çalışırken, diğer taraftan dünyanın nereye doğru gittiğini, onun sonuçlarının engellenmemesi halinde o ideallerin nereye kadar uzanabileceğini mutlaka hepimizin göz önünde bulundurması gerekir. Sevgiyi de merhameti de dayanışmayı da bir arada olmayı da aramızda yaygınlaştırarak bağlılıklarımızı daha da güçlendirerek inşallah bu süreçleri en iyi bir şekilde geçireceğiz."

        Katliamın büyük çoğunluğunun çocuklar, yaşlılar, kadınlar gibi savaşla alakası bulunmayan insanlar olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Onların mağduriyetlerini engellemek için dünyada Türkiye'nin önderliğinde var olan bu karşı koymayı inşallah yine Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi, 'Dünya beşten büyüktür. Bu beş ülke dünyadan daha büyük değildir' kavramını da oturtarak çözeceğiz inşallah." diye konuştu.

        Yumaklı, Türkiye Yüzyılı ideallerinin olduğuna işaret ederek, "Bu ideallerimizi de her zaman için diri tutmak zorundayız. Bir tanesi, zayıf olduğunuzda neler olabileceğini bize gösterirken diğer tarafta güçlü olduğunuzda ortaya koyduğunuz her duruş bir sonuç almaya doğru gidiyor. Dolayısıyla bayramları da sahip olduğumuz değerleri de bu minvalde birlik beraberliğimizi pekiştirme misyonu olarak değerlendireceği." diye konuştu.

        Yollarının millete hizmet yolu olduğunu belirten Yumaklı, şöyle konuştu:

        "Parti olarak Türkiye'nin ikinci yüzyılında olması gerektiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Genel Başkanımızın bize çizdiği hedeflere ulaşmakla ilgili ne gerekiyorsa yapmayı bir amaç, hepimiz için bir hedef belirlemiş durumdayız. Hep şöyle diyoruz, bizler milletimize, devletimize olması gereken hizmeti ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve hep birlikte inşallah Türkiye'nin ikinci yüzyılına ulaşacağız. Tabii bunun için halihazırda AK Parti teşkilatlarının Türkiye'nin bugüne kadarki gelişme sürecinde sağlamış olduğu katkının bugünden sonra da bu yolda devam edeceğini, etmesi gerektiğini belirtmek istiyorum."

        Ziyarette AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Hasan Yağcıoğlu da bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Hollanda 1-0'dan döndü!
        Hollanda 1-0'dan döndü!
        Arazöz devrildi, operatör hayatını kaybetti
        Arazöz devrildi, operatör hayatını kaybetti
        Fotoğraf çekinirken facianın kıyısından döndü
        Fotoğraf çekinirken facianın kıyısından döndü
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Zaniolo için yeni teklif!
        Zaniolo için yeni teklif!
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?

        Benzer Haberler

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu Valiliğindeki bayramlaşma törenind...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu Valiliğindeki bayramlaşma törenind...
        Bakan Yumaklı: Hijyen kurallarına uyulmasını vatandaşlarımızdan istirham ed...
        Bakan Yumaklı: Hijyen kurallarına uyulmasını vatandaşlarımızdan istirham ed...
        Futbol antrenörü ve sporcularından engelli Nurcan'a "en özel" bayram hediye...
        Futbol antrenörü ve sporcularından engelli Nurcan'a "en özel" bayram hediye...
        Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da olimpiyat hazırlıklarını sürdürüyor
        Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da olimpiyat hazırlıklarını sürdürüyor
        Görme ve duyma engellilerle empati yapabilmek için bilgisayar oyunu gelişti...
        Görme ve duyma engellilerle empati yapabilmek için bilgisayar oyunu gelişti...
        Kastamonu'da şiddetli fırtına etkili oldu
        Kastamonu'da şiddetli fırtına etkili oldu