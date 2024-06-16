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        Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bayramlaşma törenine katıldı:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hemen yanı başımızda farklı farklı ülkelerin farklı farklı problemleri var. Onlar da şöyle diyordu, 'Bize bir şey olmaz.' O öyle olmuyor. Eğer güçlü olmazsanız, kudretli olmazsanız o ülkelerden hiçbir farkınızın kalmayacağı bir sürece çok rahatlıkla girebilirsiniz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 22:38 Güncelleme: 16.06.2024 - 22:41
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        Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bayramlaşma törenine katıldı:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hemen yanı başımızda farklı farklı ülkelerin farklı farklı problemleri var. Onlar da şöyle diyordu, 'Bize bir şey olmaz.' O öyle olmuyor. Eğer güçlü olmazsanız, kudretli olmazsanız o ülkelerden hiçbir farkınızın kalmayacağı bir sürece çok rahatlıkla girebilirsiniz." dedi.

        Yumaklı, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Belediye Başkanı Serkan Arı'yı ziyaret etti.

        Daha sonra ilçe meydanında düzenlenen programa katılan Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ile Pınarbaşı Kaymakamı Onur Çelik ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, ülkenin çok yoğun bir seçim dönemi geçirdiğini, artık çalışma zamanı olduğunu söyledi.

        Kastamonu'nun birçok doğal güzelliğe sahip olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Kastamonu'nun zaten kendine ait bir ruhu var ama ilçelerinin de bundan nasiplenmesi gerekiyor. Elimizde çok önemli bir potansiyelimiz var ama bunu kullanmak için çok fazla geciktik." ifadesini kullandı.

        Belediye Başkanı Serkan Arı'nın ilçe için yapacağı projelerin arkasında duracaklarını belirten Yumaklı, halkın duasına talip olmaktan başka talebinin bulunmadığına işaret etti.

        Her zamankinden daha çok çalışmaya ihtiyaçları bulunduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Hemen yanı başımızda farklı farklı ülkelerin farklı farklı problemleri var. Onlar da şöyle diyordu, 'Bize bir şey olmaz.' O öyle olmuyor. Eğer güçlü olmazsanız, kudretli olmazsanız o ülkelerden hiçbir farkınızın kalmayacağı bir sürece çok rahatlıkla girebilirsiniz. Dolayısıyla, 'Benim yapacağım şeyden ne olur' dememek lazım. Herkesin bulunduğu köyden, bulunduğu ilçeden, bulunduğu şehirden başlamak üzere elindeki her imkanı geliştirmek için o duvara o tuğlayı koymanın önemini mutlaka hissetmesi lazım."

        Konuşmanın ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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