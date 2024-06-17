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        Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:08 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:08
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        Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

        Emre Ataklı (29) idaresindeki 34 FR 3293 plakalı hafif ticari araç, Ağlı ilçesi Yağlıca köyü mevkisinde devrildi.

        Kazada, araçta bulunan Cevdet Var (55) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Canan Ataklı (29), Fatma Var (20) ve Melahat Var (55) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Melahat Var'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Araçta bulunanların, Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan Kastamonu'ya geldikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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