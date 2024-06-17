Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kazada, araçta bulunan Cevdet Var (55) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Canan Ataklı (29), Fatma Var (20) ve Melahat Var (55) yaralandı.

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