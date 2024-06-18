Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı
Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 şüpheli yakalandı.
Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 şüpheli yakalandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde yapılan uygulamada 526 kişi ve 64 araç kontrol edildi.
Kent merkezi ile Pınarbaşı ve Araç ilçelerinde "dolandırıcılık", "tefecilik", "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak", "kasten yaralama", "hakaret", "hırsızlık" ve "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından haklarında 2 yıl 4 ay 16 gün ila 6 yıl 8 ay 29 gün arasında hapis cezası bulunan 4 şüpheli, Çatalzeytin ilçesinde ise "silahla tehdit" suçundan ifade vermeye gitmeyen bir kişi yakalandı.
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