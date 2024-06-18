Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da asırlık "bayram pilavı" geleneği yaşatılıyor

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 132 yıldır sürdürülen "bayram pilavı" etkinliğinde, 118 kazan etli pilav katılımcılara ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 16:58 Güncelleme: 18.06.2024 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da asırlık "bayram pilavı" geleneği yaşatılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 132 yıldır sürdürülen "bayram pilavı" etkinliğinde, 118 kazan etli pilav katılımcılara ikram edildi.

        Bozkurt Belediyesince her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarının üçüncü günü düzenlenen etkinlikte, ilçe sakinleri bir araya geliyor.

        Kurban Bayramı dolayısıyla Bozkurt Meydanı'nda etkinliğin 132. yılı dolayısıyla katılımcılara, 1500 kilogram pirinç ve 760 kilogram et kullanılarak 118 kazanda yapılan etli pilav, belediye personeli tarafından dağıtıldı.

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, yaptığı konuşmada, 11 Ağustos 2021’de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

        Afetten sonra yaraların hızla sarıldığını belirten Ekmekci, "Devletimiz her kurumuyla, tüm kademeleriyle ilk andan itibaren sahadaydı. İnşallah her şey daha da güzel olacak." dedi.

        Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık da ilçe sakinlerinin Kurban Bayramı’nı kutladı.

        Yanık, "Bugün yine atalarımızdan, büyüklerimizden bugüne kadar bize miras gelen gelenek göreneklerimizi yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Rabb’im nice bayramlara sağlıklı, sıhhatli, huzur içinde erişmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

        Yapılan duanın ardından başlayan pilav ikramı, 4 saat sürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalar'da minibüs tartışması
        Adalar'da minibüs tartışması
        Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
        Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        İspanya'da köpek balığı paniği!
        İspanya'da köpek balığı paniği!
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        ManU'nun yıldızı Galatasaray'a!
        ManU'nun yıldızı Galatasaray'a!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Haydi çocuklar!
        Haydi çocuklar!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Beren daha fazla dayanamadı
        Beren daha fazla dayanamadı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı
        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı
        Engelleri ortadan kaldıran Kastamonu Üniversitesi engellilere kolaylık sağl...
        Engelleri ortadan kaldıran Kastamonu Üniversitesi engellilere kolaylık sağl...
        Araç hırsızlığından aranan kişi alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yaka...
        Araç hırsızlığından aranan kişi alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yaka...
        Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bayramlaşma törenine katıl...
        Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bayramlaşma törenine katıl...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığında konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığında konuştu: