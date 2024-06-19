Çeltik tarlalarının müdavimi: Leylekler

ÖZGÜR ALANTOR - Çeltik tarlalarının yoğun bulunduğu Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki köyler, su ve beslenme kaynaklarının fazlalığı dolayısıyla pek çok leyleğe ev sahipliği yapıyor.

Atatürk'ün talimatıyla 1926'da Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Tosya'da her yıl yaklaşık 10 bin dekar alanda çeltik ekimi yapılıyor.

Çeltik ekimi sırasında ve sonraki süreçte tarlalarda bulunan çeşitli canlılarla beslenen leylekler, çevre köylerdeki evlerin çatıları ve elektrik direklerine yaptıkları yuvalarda yaşıyor.

Ekim sırasında tarlalardaki traktörlerin arkasında dolaşan onlarca leylek, yavruları için yeterli besini aldıktan sonra yuvalarına dönüyor. Ortalıca Köyü Muhtarı Salih Uysal, AA muhabirine, bölgede leyleklerin çok sevildiğini söyledi. Leyleklerin bölgede yiyecek sıkıntısı çekmediğini kaydeden Uysal, "Leyleklerin buraya gelmesinin birinci sebebi, karınlarını doyurabilmeleri. Pirinç tarlalarından çıkan böcekler onların yoğun şeklilde bu bölgeye gelmelerine neden oluyor. Bölgenin doğal yapısı da leyleklere uygun." dedi.

Leyleklerin köyde her yıl dört gözle beklendiğini dile getiren Uysal, şöyle devam etti: "Her yıl düzenli olarak bölgemize gelmeleri bizi ayrıca mutlu ediyor. Onları gerçekten de köy halkı olarak çok seviyoruz. Gelmediklerinde, 'Neden geç kaldılar?' diye kaygılanıyoruz. Geldiklerinde mutlu oluyoruz. Buralarda kış şartları ağır geçer. Leyleklerin gelmesi bizim için baharın gelişinin müjdesidir. Baharı müjdeledikleri için bize gelişleri ayrı bir mutluluk veriyor. 'Leylekler geldi, bahar geldi' gibi görüyoruz."