Kurban Bayramı'nda Kastamonu'nun coğrafi işaretli siyezi ilgi gördü

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine gelenler, siyez ürünlerine ilgi gösterdi.

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyez buğdayının coğrafi işareti de bulunuyor.

Bayram tatilini Kastamonu’da geçiren Furkan Alcan, AA muhabirine, bayram tatilini ilçede geçirdiğini belirtderek, "Arkadaşlara hediye olarak siyez unundan yapılan ekmeğimizi aldık. Dönüş yolculuğumuza başlayacağız." dedi.

İhsangazi’de siyez üretimi yapan İrfan Çakal ise bayram yoğunluğunun yaşandığını söyledi.