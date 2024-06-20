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        Kastamonu'da kaybolan kişinin bulunması için çalışma yapılıyor

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kaybolan kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:30 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:30
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        Kastamonu'da kaybolan kişinin bulunması için çalışma yapılıyor
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        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kaybolan kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor.

        İlçeye bağlı Karafasıl köyünde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunan Sultan Öztürk'ten (73), 13 Haziran'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

        Yakınlarının ihbarı üzerine AFAD ve güvenlik güçlerince başlatılan arama çalışmalarında henüz Öztürk'e ait bir ize rastlanmadı.

        Jandarma ve AFAD ekiplerinin, bölgede arama çalışması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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