Kastamonu'da kaybolan kişinin bulunması için çalışma yapılıyor

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kaybolan kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor.

İlçeye bağlı Karafasıl köyünde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunan Sultan Öztürk'ten (73), 13 Haziran'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine AFAD ve güvenlik güçlerince başlatılan arama çalışmalarında henüz Öztürk'e ait bir ize rastlanmadı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin, bölgede arama çalışması devam ediyor.