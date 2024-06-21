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        Kastamonu'da 8 gün önce kaybolan kadın baygın halde bulundu

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 8 gün önce kaybolan kadına, ormanlık alanda baygın halde ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 18:51 Güncelleme: 21.06.2024 - 18:51
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        Kastamonu'da 8 gün önce kaybolan kadın baygın halde bulundu
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        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 8 gün önce kaybolan kadına, ormanlık alanda baygın halde ulaşıldı.

        İlçeye bağlı Karafasıl köyünde yaşayan Sultan Öztürk (73), kaybolmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timleri, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda baygın halde bulundu.

        Hayati tehlikesi bulunmayan Öztürk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Psikolojik rahatsızlığı bulunan Öztürk'ün 13 Haziran'da ayrıldığı evine geri dönmemesi üzerine yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, bunun üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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