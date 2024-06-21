Kastamonu'da 8 gün önce kaybolan kadın baygın halde bulundu

İlçeye bağlı Karafasıl köyünde yaşayan Sultan Öztürk (73), kaybolmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timleri, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda baygın halde bulundu.

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