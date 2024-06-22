Kastamonu'da "leyleklerin dansı" dronla görüntülendi
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde havada adeta dans eden leyleklerin görüntüsü, dronla kaydedildi.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde havada adeta dans eden leyleklerin görüntüsü, dronla kaydedildi.
Mütevelli köyü mevkisinde bir tarlada yiyecek arayan onlarca leylek, bir süre sonra havalandı.
Sürekli değişik yönlere uçarak birbirlerinin arasına girip adeta dans eden leylekler, dronla görüntülendi.
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