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        Kastamonu'da "leyleklerin dansı" dronla görüntülendi

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde havada adeta dans eden leyleklerin görüntüsü, dronla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 12:08 Güncelleme: 22.06.2024 - 12:08
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        Kastamonu'da "leyleklerin dansı" dronla görüntülendi
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        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde havada adeta dans eden leyleklerin görüntüsü, dronla kaydedildi.

        Mütevelli köyü mevkisinde bir tarlada yiyecek arayan onlarca leylek, bir süre sonra havalandı.

        Sürekli değişik yönlere uçarak birbirlerinin arasına girip adeta dans eden leylekler, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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