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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

        Kastamonu'da refüje devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 00:08 Güncelleme: 23.06.2024 - 00:08
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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı
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        Kastamonu'da refüje devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.

        Kastamonu-Taşköprü yolu 2. kilometrede Tayfun Acar yönetimindeki 34 EEL 382 plakalı otomobil refüje devrildi.

        Kazada sürücü Tayfun Acar ile oğlu Mehmet Acar yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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