Kastamonu'da devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı
Kastamonu'da refüje devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.
Kastamonu'da refüje devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.
Kastamonu-Taşköprü yolu 2. kilometrede Tayfun Acar yönetimindeki 34 EEL 382 plakalı otomobil refüje devrildi.
Kazada sürücü Tayfun Acar ile oğlu Mehmet Acar yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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