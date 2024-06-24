Kastamonu'da düğünde havaya ateş eden 6 kişinin silahına el konuldu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düğünde havaya ateş açan 6 kişinin silahına el konuldu.

Hanönü İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düğün ve benzeri organizasyonlarda havaya ateş açılmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Demircimüezzin köyündeki bir düğünde havaya ateş edilmesi nedeniyle yapılan şikayet üzerine düğün yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Düğünde havaya ateş ettiği belirlenen 6 kişinin tabancasına jandarma tarafından el konuldu, bölgede bulunan boş kovanlar da toplandı.